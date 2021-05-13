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33 очка Дончича помогли «Далласу» переиграть «Нью-Орлеан»

06:25
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«Даллас» выиграл у «Нью-Орлеана» в матче регулярного чемпионата НБА (125:107). «Пеликанс» проиграли вторую встречу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, набравший 33 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 125:107 (32:30, 45:28, 34:22, 14:27)

Д: Дончич (33), Хардуэй (27), Порзингис (19).

Н: Бледсоу (15), Хэйс (15), Льюис (13), Александер-Уокер (13), Эрнангомес (12 + 10 подборов).

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