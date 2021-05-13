33 очка Дончича помогли «Далласу» переиграть «Нью-Орлеан»
«Даллас» выиграл у «Нью-Орлеана» в матче регулярного чемпионата НБА (125:107). «Пеликанс» проиграли вторую встречу кряду.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, набравший 33 очка.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 125:107 (32:30, 45:28, 34:22, 14:27)
Д: Дончич (33), Хардуэй (27), Порзингис (19).
Н: Бледсоу (15), Хэйс (15), Льюис (13), Александер-Уокер (13), Эрнангомес (12 + 10 подборов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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