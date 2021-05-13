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«Детройт» продлит контракт с главным тренером

06:05
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«Детройт» подпишет новый контракт с главным тренером Дуэйном Кейси, сообщает ESPN. Новое соглашение будет рассчитано до 2024 года.

По нынешнему контракту у 64-летнего специалиста, которые уже 3 сезона работает с командой, остались два года.

«Детройт» идет на последнем месте в Восточной конференции НБА с результатом 20-50.

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