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«Портленд» обыграл «Юту»

06:58

«Юта» проиграла «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА (98:105). «Джаз» потерпели второе подряд поражение. «Трейл Блэйзерс» одержали пятую победу кряду.

«Юта» лидирует в Западной конференции. «Портленд» идет на 6-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Портленд» — 98:105 (31:24, 25:35, 20:25, 22:21)

Ю: Кларксон (29), Гобер (15 + 20 подборов), Инглс (14).

П: Лиллард (30), Макколлум (26), Нуркич (11 + 15 подборов).

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