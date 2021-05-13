«Портленд» обыграл «Юту»
«Юта» проиграла «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА (98:105). «Джаз» потерпели второе подряд поражение. «Трейл Блэйзерс» одержали пятую победу кряду.
«Юта» лидирует в Западной конференции. «Портленд» идет на 6-й строчке.
НБА
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Портленд» — 98:105 (31:24, 25:35, 20:25, 22:21)
Ю: Кларксон (29), Гобер (15 + 20 подборов), Инглс (14).
П: Лиллард (30), Макколлум (26), Нуркич (11 + 15 подборов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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