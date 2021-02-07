«Даллас» обыграл «Голден Стэйт», «Мемфис» уступил «Нью-Орлеану»

«Даллас» обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:132.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 57 очков. У «Маверикс» больше всего очков набрал Лука Дончич (42).

В параллельной встрече «Нью-Орлеан» обыграл «Мемфис» — 118:109.

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Голден Стэйт» — 134:132 (35:31, 37:33, 34:37, 28:31)

Д: Дончич (42+11 передач), Порзингис (18+10 подборов), Ричардсон (17)

Г: Карри (57), Уиггинс (22), Бэйзмор (20)

«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 118:109 (31:33, 29:28, 30:30, 28:18)

Н: Уильямсон (29), Ингрэм (27+12 подборов), Бледсо (21)

М: Валанчюнас (23), Андерсон (21), Морант (16)