«Филадельфия» победила «Бруклин», «Торонто» уступил «Атланте»
06:37
«Филадельфия» победила «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:108.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, набравший 33 очка.
В параллельной встрече «Торонто» проиграл «Атланте» — 132:121.
НБА
Регулярный чемпионат
«Орландо» — «Чикаго» — 92:118 (31:31, 12:30, 21:34, 28:23)
«Филадельфия» — «Бруклин» — 124:108 (34:29, 25:27, 43:30, 22:22)
«Кливленд» — «Милуоки» — 99:124 (22:25, 32:34, 23:35, 22:30)
«Оклахома» — «Миннесота» — 120:118 (43:24, 40:38, 13:32, 24:24)
«Атланта» — «Торонто» — 132:121 (28:34, 38:29, 35:31, 31:27)
«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 106:111 (23:29, 24:22, 30:33, 29:27)
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