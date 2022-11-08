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Сегодня, 08:06

36 очков Дончича принесли «Далласу» победу над «Бруклином»

Руслан Минаев
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«Даллас» дома обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:94.

Самым результативным игроком у «Маверикс» стал Лука Дончич — 36 очков. У «Бруклина» больше всех набрал Кевин Дюрэнт — 26 очков.

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«Миннесота» — «Нью-Йорк» — 107:120 (29:38, 23:38, 28:27, 27:17)

8 ноября. Миннеаполис. Target Center.

«Сан-Антонио» — «Денвер» — 109:115 (28:28, 34:37, 27:29, 20:21)

8 ноября. Сан-Антонио. AT&T Center.

«Даллас» — «Бруклин» — 96:94 (29:34, 24:16, 19:23, 24:21)

8 ноября. Даллас. American Airlines Center.

БК Бруклин Нетс
БК Даллас Маверикс
БК Денвер Наггетс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Йорк Никс
Сан-Антонио Спёрс
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