Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Дабл-даблы Тейтума и Тайса принесли «Бостону» победу над «Миннесотой»

06:28

«Оклахома» переиграла «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА (113:101). «Наггетс» потерпели второе подряд поражение, а «Тандер» одержали вторую кряду победу.

В другой встрече «Миннесота» уступила «Бостону» (117:127).

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Денвер» — 113:101 (27:17, 21:31, 30:29, 35:24)

О: Пол (29), Адамс (19 + 17 подборов), Галлинари (15).

Д: Йокич (32), Мюррей (21), Бартон (16).

«Миннесота» — «Бостон» — 117:127 (20:24, 33:37, 35:34, 29:32)

М: Бизли (27), Рид (19), Расселл (18 + 13 передач).

Б: Хэйворд (29), Тейтум (28 + 11 подборов), Тайс (25 + 16 подборов).

Дополнительная информация:

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир