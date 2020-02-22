Дабл-даблы Тейтума и Тайса принесли «Бостону» победу над «Миннесотой»
06:28
«Оклахома» переиграла «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА (113:101). «Наггетс» потерпели второе подряд поражение, а «Тандер» одержали вторую кряду победу.
В другой встрече «Миннесота» уступила «Бостону» (117:127).
НБА
Регулярный чемпионат
«Оклахома» — «Денвер» — 113:101 (27:17, 21:31, 30:29, 35:24)
О: Пол (29), Адамс (19 + 17 подборов), Галлинари (15).
Д: Йокич (32), Мюррей (21), Бартон (16).
«Миннесота» — «Бостон» — 117:127 (20:24, 33:37, 35:34, 29:32)
М: Бизли (27), Рид (19), Расселл (18 + 13 передач).
Б: Хэйворд (29), Тейтум (28 + 11 подборов), Тайс (25 + 16 подборов).
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