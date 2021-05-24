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«Атланта» победила «Никс» в первом матче плей-офф НБА

05:25
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«Атланта» в первом матче первого раунда плей-офф НБА обыграла «Никс» со счетом 107:105.

Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Хокс» Теренс Янг, который набрал 32 очка и сделал 10 передач.

Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 27 мая в Нью-Йорке и начнется в 2:30 мск.

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