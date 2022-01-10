Дабл-дабл Кузмы принес «Вашингтону» победу над «Орландо», «Торонто» обыграл «Нью-Орлеан»
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Орландо» со счетом 102:100.
Самым результативным на паркете стал защитник «Мэджик» Терренс Росс, который набрал 32 очка. Форвард «Уизардс» Кайл Кузма набрал 27 очков и сделал 22 подбора.
После этого матча «Вашингтон» с 20 победами занимает девятое место в Восточной конференции, «Орландо» с 7 победами — на последней строчке.
НБА
Регулярный сезон
«Орландо» — «Вашингтон» — 100:102 (26:20, 23:22, 22:25, 29:35)
«Торонто» — «Нью-Орлеан» — 105:101 (27:26, 22:22, 30:29, 26:24)
10 января
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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