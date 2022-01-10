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Дабл-дабл Кузмы принес «Вашингтону» победу над «Орландо», «Торонто» обыграл «Нью-Орлеан»

05:42
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Орландо» со счетом 102:100.

Самым результативным на паркете стал защитник «Мэджик» Терренс Росс, который набрал 32 очка. Форвард «Уизардс» Кайл Кузма набрал 27 очков и сделал 22 подбора.

После этого матча «Вашингтон» с 20 победами занимает девятое место в Восточной конференции, «Орландо» с 7 победами — на последней строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Орландо» — «Вашингтон» — 100:102 (26:20, 23:22, 22:25, 29:35)

«Торонто» — «Нью-Орлеан» — 105:101 (27:26, 22:22, 30:29, 26:24)

10 января

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Сергей Разин все материалы автора
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