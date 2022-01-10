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«Миннесота» победила «Хьюстон», «Даллас» обыграл «Чикаго»

06:11
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«Миннесота» победила «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 141:123.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Карл-Энтони Таунс. Он набрал 40 очков. В составе «Хьюстона» 22 очка набрал Кристиан Вуд.

В другом матче «Даллас» обыграл «Чикаго» со счетом 113:99. Самым результативным в этой встрече стал Лука Дончич из «Далласа». В еще одном матче НБА «Денвер» смог победить «Оклахому». Матч завершился со счетом 99:95.

«Миннесота» занимает 8-е место в Западной конференции. «Хьюстон» расположился на 15-й позиции. «Даллас» находится на 5-м месте, а «Чикаго» лидирует в Восточной конференции.

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«Оклахома» — «Денвер» — 95:99 (23:36, 26:25, 29:19, 17:19)

«Хьюстон» — «Миннесота» — 123:141 (26:36, 28:39, 34:36, 35:30)

«Даллас» — «Чикаго» — 113:99 (22:32, 32:23, 29:24, 30:20)

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Екатерина Савостина все материалы автора
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