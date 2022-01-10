«Миннесота» победила «Хьюстон», «Даллас» обыграл «Чикаго»
«Миннесота» победила «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 141:123.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Карл-Энтони Таунс. Он набрал 40 очков. В составе «Хьюстона» 22 очка набрал Кристиан Вуд.
В другом матче «Даллас» обыграл «Чикаго» со счетом 113:99. Самым результативным в этой встрече стал Лука Дончич из «Далласа». В еще одном матче НБА «Денвер» смог победить «Оклахому». Матч завершился со счетом 99:95.
«Миннесота» занимает 8-е место в Западной конференции. «Хьюстон» расположился на 15-й позиции. «Даллас» находится на 5-м месте, а «Чикаго» лидирует в Восточной конференции.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Оклахома» — «Денвер» — 95:99 (23:36, 26:25, 29:19, 17:19)
«Хьюстон» — «Миннесота» — 123:141 (26:36, 28:39, 34:36, 35:30)
«Даллас» — «Чикаго» — 113:99 (22:32, 32:23, 29:24, 30:20)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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