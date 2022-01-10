«Клипперс» обыграли «Атланту», прервав серию из трех поражений
«Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Атланту» со счетом 106:93.
Самым результативном на паркете стал защитник «Клипперс» Амир Коффи, который набрал 21 очко.
После этого матча «Клипперс» с 20 победами занимает восьмое место в Западной конференции, «Атланта» с 17 победами — на 12-й строчке Востока.
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Клипперс» — «Атланта» — 106:93 (31:23, 28:30, 27:20, 20:20)
9 января. Лос-Анджелес. «Staples Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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