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«Клипперс» обыграли «Атланту», прервав серию из трех поражений

02:48
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«Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Атланту» со счетом 106:93.

Самым результативном на паркете стал защитник «Клипперс» Амир Коффи, который набрал 21 очко.

После этого матча «Клипперс» с 20 победами занимает восьмое место в Западной конференции, «Атланта» с 17 победами — на 12-й строчке Востока.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Атланта» — 106:93 (31:23, 28:30, 27:20, 20:20)

9 января. Лос-Анджелес. «Staples Center».

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Сергей Разин все материалы автора
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