Дабл-дабл Коллинза не спас «Атланту» от поражения в матче с «Бостоном»

«Атланта» на выезде проиграла «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА (107:112). В других встречах «Вашингтон» выиграл у «Далласа» (119:118), «Филадельфия» одолела «Мемфис» (119:107).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Даллас» — 119:118 (29:33, 33:31, 30:29, 27:25)

В: Бил (29), Бертанс (20), Хачимура (17).

Д: Карри (20), Хардуэй (19), Брансон (15).

«Филадельфия» — «Мемфис» — 119:107 (26:25, 32:19, 39:22, 22:41)

Ф: Коркмаз (34), Симмонс (22 + 10 передач), Харрис (21).

М: Морант (15), Валанчюнас (14 + 10 подборов), Джонс (13).

«Бостон» — «Атланта» — 112:107 (28:26, 26:29, 33:18, 25:34)

Б: Тейтум (32), Кантер (16 + 15 подборов), Лэнгфорт (16).

А: Коллинз (30 + 10 подборов), Хертер (25), Гудвин (21).

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