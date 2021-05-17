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Дабл-Дабл Дюрэнта принес «Бруклину» победу над «Кливлендом»

05:20
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«Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Кливленд» со счетом 123:109.

Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт, который набрал 23 очка и сделал 13 передач.

После этого матча «Бруклин» с 48 победами занимает второе место в Восточной конференции, «Кливленд» с 22 победами — на 13-й строчке на Востоке.

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