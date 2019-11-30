Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Кливленд»

«Кливленд» на своем паркете проиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА (110:119). «Кавальерс» потерпел третье поражение кряду, а «Бакс» продлили победную серию до 10 встреч.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Милуоки» — 110:119 (29:38, 18:29, 42:32, 21:20)

К: Гарлэнд (21), Осман (20), Нэнс (18).

М: Адетокунбо (33 + 12 подборов), Хилл (18), Миддлтон (12).

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