Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Кливленд»

05:58
Теги:

«Кливленд» на своем паркете проиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА (110:119). «Кавальерс» потерпел третье поражение кряду, а «Бакс» продлили победную серию до 10 встреч.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Милуоки» — 110:119 (29:38, 18:29, 42:32, 21:20)

К: Гарлэнд (21), Осман (20), Нэнс (18).

М: Адетокунбо (33 + 12 подборов), Хилл (18), Миддлтон (12).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир