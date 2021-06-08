Чонси Биллапс может стать главным тренером «Портленда»

Бывшая звезда НБА Чонси Биллапс считается наиболее вероятным кандидатом на должность главного тренера «Портленда», пишет The Athletic.

44-летний Биллапс присоединился к тренерскому штабу «Клипперс» в 2020 году. До этого чемпион НБА-2004 не работал тренером в НБА.

Биллапс отыграл в лиге 17 сезонов, набирая в среднем 15,2 очка, 2,9 подбора и 5,4 передачи за матч.

«Денвер» выиграл у «Портленда» серию плей-офф со счетом 4-2 и в третий раз подряд вышел во второй раунд.