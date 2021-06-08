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Дончич — о Порзингисе: «Он отличный игрок. Считаю, что мы должны активнее его использовать»

18:37
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Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич поделился мнением о своей совместимости с Кристапсом Порзингисом. Ранее Порзингис выражал недовольство своей второстепенной ролью в «Далласе».

«Кристапс отличный игрок. Я не знаю, каким будет наш состав в новом сезоне. Кажется, у нас есть несколько свободных агентов. В НБА все так устроено, что каждый год у вас появляются новые партнеры, так что я не знаю, что произойдет. Но он отличный игрок. Считаю, что мы должны активнее его использовать», — цититрую Дончича Fadeawayworld.net.

За 7 последних матча Дончич набрал 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты, при реализации двухочковых 54,2% и трехочковых 40,8%. Кристапс ранее заключил новый контракт с «Далласом». Он подписал соглашение на пять лет на сумму в $ 158 млн и пока смог принести лишь 13,1 очка.

Дополнительная информация:

https://fadeawayworld.net/nba-media/luka-doncic-on-fit-with-kristaps-porzingis-hes-a-great-player-every-year-you-have-new-teammates-so-i-dont-know-whats-going-to-happen-i-think-weve-got-to-use-him-more

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