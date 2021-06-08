Дончич — о Порзингисе: «Он отличный игрок. Считаю, что мы должны активнее его использовать»
Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич поделился мнением о своей совместимости с Кристапсом Порзингисом. Ранее Порзингис выражал недовольство своей второстепенной ролью в «Далласе».
«Кристапс отличный игрок. Я не знаю, каким будет наш состав в новом сезоне. Кажется, у нас есть несколько свободных агентов. В НБА все так устроено, что каждый год у вас появляются новые партнеры, так что я не знаю, что произойдет. Но он отличный игрок. Считаю, что мы должны активнее его использовать», — цититрую Дончича Fadeawayworld.net.
За 7 последних матча Дончич набрал 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты, при реализации двухочковых 54,2% и трехочковых 40,8%. Кристапс ранее заключил новый контракт с «Далласом». Он подписал соглашение на пять лет на сумму в $ 158 млн и пока смог принести лишь 13,1 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fadeawayworld.net/nba-media/luka-doncic-on-fit-with-kristaps-porzingis-hes-a-great-player-every-year-you-have-new-teammates-so-i-dont-know-whats-going-to-happen-i-think-weve-got-to-use-him-more
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю