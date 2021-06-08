Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич поделился мнением о своей совместимости с Кристапсом Порзингисом. Ранее Порзингис выражал недовольство своей второстепенной ролью в «Далласе».

«Кристапс отличный игрок. Я не знаю, каким будет наш состав в новом сезоне. Кажется, у нас есть несколько свободных агентов. В НБА все так устроено, что каждый год у вас появляются новые партнеры, так что я не знаю, что произойдет. Но он отличный игрок. Считаю, что мы должны активнее его использовать», — цититрую Дончича Fadeawayworld.net.

За 7 последних матча Дончич набрал 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты, при реализации двухочковых 54,2% и трехочковых 40,8%. Кристапс ранее заключил новый контракт с «Далласом». Он подписал соглашение на пять лет на сумму в $ 158 млн и пока смог принести лишь 13,1 очка.