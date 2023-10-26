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26 октября, 07:21

«Сан-Антонио» проиграл «Далласу» в своем первом матче сезона

Евгений Козинов
Корреспондент
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26 октября. «Сан-Антонио» — «Даллас» — 119:126.
Фото USA Today Sports

«Сан-Антонио» на своем паркете проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:126. Для обеих команд это была первая игра в сезоне.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл — 33 очка, 14 подборов и 10 передач.

В другой встрече «Юта» потерпела поражение от «Сакраменто» — 114:130.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Сакраменто» — 114:130 (24:32, 34:40, 29:33, 27:25)

Ю: Кларксон (24), Маркканен (19 + 10 подборов), Коллинз (15 + 11 подборов).

С: Барнс (33), Сабонис (22 + 12 подборов), Фокс (18), Мюррэй (15).

«Сан-Антонио» — «Даллас» — 119:126 (43:36, 25:28, 23:32, 28:30)

С: Васселл (23), К. Джонсон (17), Джонс (16), Вембаньяма (15).

Д: Дончич (33 + 14 подборов + 10 передач), Ирвинг (22), Г. Уильямс (17), Хардуэй (17), Лайвли (16 + 10 подборов).

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