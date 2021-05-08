«Милуоки» переиграл «Хьюстон», «Даллас» выиграл у «Кливленда»

«Милуоки» выиграл у «Хьюстона» в матче регулярного чемпионата НБА (141:133). В других встречах «Шарлотт» переиграл «Орландо» (122:112), «Майами» обыграл «Миннесоту» (121:112), «Даллас» оказался сильнее «Кливленда» (110:90).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Орландо» — 122:112 (26:31, 34:31, 34:27, 28:23)

Ш: Розир (28), Болл (27), Вашингтон (23).

О: Бэйкон (26), Энтони (22), Хэмптон (16).

«Милуоки» — «Хьюстон» — 141:133 (34:34, 30:29, 43:29, 34:41)

М: Б. Лопес (24), Миддлтон (23), Холидэй (20), Дивинченцо (18), Я. Адетокунбо (17 + 11 подборов).

Х: Мартин (26), Олиник (23 + 12 подборов), Брукс (19).

«Майами» — «Миннесота» — 121:112 (28:32, 31:22, 30:24, 32:34)

Май: Хирро (27), Батлер (25), Драгич (23).

Мин: Таунс (27), Эдвардс (25), Расселл (17).

«Даллас» — «Кливленд» — 110:90 (33:19, 29:18, 24:28, 24:25)

Д: Дончич (24), Хардуэй (20), Ричардсон (18).

К: Секстон (27), Осман (22), Окоро (15).