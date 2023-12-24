Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:30

Центровой «Сан-Антонио» Вембаньяма травмировался, наступив на ногу болбою

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма травмировался перед игрой с «Далласом» в регулярном чемпионате НБА.

19-летний француз наступил на ногу болбоя и подвернул голеностоп. Тренерский штаб принял решение, что игрок пропустит матч с «Маверикс». «Сперс» проиграли встречу со счетом 119:144.

Выбранный под первым номером на драфте НБА-2023 Вембаньяма в этом сезоне в среднем набирает 18,5 очка, 10,7 подбора, 2,8 передачи и 3,0 блок-шота за 30 минут.

НБА
БК Даллас Маверикс
Сан-Антонио Спёрс
Виктор Вембаньяма
0
Читайте также
Аделия Петросян выиграла чемпионат России в Челябинске
Защитник «Зенита» Роберт Ренан может перейти в «Реал»
Группировка «Юг» сбила на донецком направлении 10 беспилотников ВСУ
Al Jazeera сообщил о 100 погибших палестинских журналистах с 7 октября
Хуситы 23 декабря выпустили две ракеты в направлении Красного моря
WSJ узнала о запуске атаковавшего судно близ Индии дрона из Ирана
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Даллас» обыграл «Сан-Антонио», Дончич сделал трипл-дабл с 39 очками

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости