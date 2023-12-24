Центровой «Сан-Антонио» Вембаньяма травмировался, наступив на ногу болбою

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма травмировался перед игрой с «Далласом» в регулярном чемпионате НБА.

19-летний француз наступил на ногу болбоя и подвернул голеностоп. Тренерский штаб принял решение, что игрок пропустит матч с «Маверикс». «Сперс» проиграли встречу со счетом 119:144.

Выбранный под первым номером на драфте НБА-2023 Вембаньяма в этом сезоне в среднем набирает 18,5 очка, 10,7 подбора, 2,8 передачи и 3,0 блок-шота за 30 минут.