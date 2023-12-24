«Даллас» обыграл «Сан-Антонио», Дончич сделал трипл-дабл с 39 очками

«Даллас» дома обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 144:119.

Самым результативным игроком встречи стал лидер «Маверикс» Лука Дончич, на счету которого трипл-дабл — 39 очков, 12 подборов и 10 передач.

«Даллас» прервал серию из трех поражений. Команда одержала 17-ю победу в 29 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Антонио» потерпели 4-е поражение подряд.

НБА. Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Детройт» — 126:115 (32:21, 33:35, 33:26, 28:33)

24 декабря. Нью-Джерси. «Barclays Center»

«Торонто» — «Юта» — 119:126 (34:31, 37:24, 27:30, 21:41)

24 декабря. Торонто. «Scotiabank Arena»

«Даллас» — «Сан-Антонио» — 144:119 (40:29, 32:37, 45:20, 27:33)

24 декабря. Даллас. «American Airlines Center»

«Голден Стэйт» — «Портленд» — 126:106 (23:30, 34:16, 32:31, 37:29)

24 декабря. Сан-Франциско. «Chase Center»