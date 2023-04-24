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Легендарный тренер Фил Джексон назвал лучшего подбирающего в истории НБА

Руслан Минаев
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Легендарный тренер Фил Джексон рассказал о том, кого считает лучшим подбирающим в истории баскетбола.

«Не уверен, что существует игрок, который делает подборы на таком же уровне, как Деннис, даже сегодня.

Лучший рост для баскетболиста — это 208 сантиметров. 213 — слишком много. Но Деннис даже не 208 сантиметров, а 203. Он знал, куда полетит мяч. Он знал траекторию.

Есть фотография, на которой он абсолютно параллельно полу ныряет за мячом. И мяч у него в руках. Он часто оказывался на паркете. Его часто сбивали с ног и били. Ему это нравилось. Он прыгал вверх и вниз, как резиновый мячик», — сказал Джексон в подкасте Рика Рубина.

Родман был основным игроком чемпионского состава «Чикаго» с 1996 по 1998 год. В общей сложности форвард пять раз становился чемпионом НБА.

Дважды по итогам сезона его признавали лучшим оборонительным игроком лиги — в 1990-м и 1991 году. С 1992-го по 1998-й он неизменно становился лучшим по подборам по итогам регулярного чемпионата НБА.

НБА
Фил Джексон
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