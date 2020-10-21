Бывший тренер Леброна Джеймса возглавил «Клипперс»

«Клипперс» объявили о назначении Тайрона Лю на пост главного тренера команды.

По информации СМИ, 43-летний специалист подписал контракт на 5 лет и заработает 35 миллионов долларов.

Ранее Лю работал в «Клипперс» в качестве ассистента прежнего главного тренера, Дока Риверса, уволенного за вылет во втором раунде плей-офф НБА сезона-2019/2020.

В период с 2016 по 2018 год Тайрон Лю возглавлял «Кливленд», где выступал нынешний форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. Специалист привел команду к чемпионскому титулу в 2016 году.