Букер получил травму во втором матче плей-офф против «Нью-Орлеана»

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер не смог доиграть второй матч 1/8 финала плей-офф НБА против «Нью-Орлеана». Как сообщает The Athletic, 25-летний американец получил травму правого подколенного сухожилия.

Игро покинул площадку за 4 минуты 35 секунд до конца третьей четверти. Он так и не вернулся в игру.

В этом матче Букер набрал 31 очко, реализовав 12 из 19 бросков с игры, включая 7 из 11 из-за дуги.

Счет в серии стал равный — 1-1. Третья игра состоится 23 апреля на арене «Пеликанс».