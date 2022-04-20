Защитник «Финикса» Букер с большой вероятностью пропустит два следующих матча в серии с «Нью-Орлеаном»

Защитник «Финикса» Девин Букер с большой долей вероятности пропустит два ближайших матча серии первого раунда плей-офф НБА против «Нью-Орлеана», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, 25-летний американец прошел обследование в связи с травмой правого подколенного сухожилия. Его выход на площадку в третьей и четвертой игре серии оценивается как маловероятный.

Сегодня, 20 апреля Букер получил повреждение в середине третьей четверти второго матча серии с «Нью-Орлеаном» (114:125).

Счет в серии «Финикс» — «Нью-Орлеан» — 1-1. Третий матч состоится 23 апреля, четвертый — 25 апреля. Обе игры пройдут в Новом Орлеане.