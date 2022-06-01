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Сегодня, 00:13

«Юта» может обменять Гобера

Евгений Козинов
Корреспондент
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Центровой «Юты» Руди Гобер может сменить команду в это межсезонье. По информации Bleacher Report, клуб рассматривает различные варианты обмена 29-летнего француза.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Атланты» и «Торонто».

В этом сезоне Гобер сыграл в 66 матчах, набирая в среднем по 15: очка и 14,7 подбора. «Юта» потерпела поражение от «Далласа» в первом раунде плей-офф НБА — 2-4.

Напомним, в прошлом году Гобер подписал с «Ютой» пятилетнее продление контракта на 205 миллионов долларов.

БК Юта Джаз
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