«Юта» может обменять Гобера

Центровой «Юты» Руди Гобер может сменить команду в это межсезонье. По информации Bleacher Report, клуб рассматривает различные варианты обмена 29-летнего француза.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Атланты» и «Торонто».

В этом сезоне Гобер сыграл в 66 матчах, набирая в среднем по 15: очка и 14,7 подбора. «Юта» потерпела поражение от «Далласа» в первом раунде плей-офф НБА — 2-4.

Напомним, в прошлом году Гобер подписал с «Ютой» пятилетнее продление контракта на 205 миллионов долларов.