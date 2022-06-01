Эмбиид успеет восстановиться к новому сезону после операции

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид успешно перенес операцию на большом пальце правой руки. Игрок получил травму в первом раунде плей-офф, где «Сиксерс» обыграли «Торонто» (4-2).

Как сообщает The Athletic, 28-летний камерунец также прошел процедуру восстановления указательного пальца левой руки. Игрок должен успеть восстановиться к тренировочному лагерю перед новым сезоном.

В этом сезоне Эмбиид сыграл в 68 матчах НБА, набирая в среднем по 30,6 очка и 11,7 подбора. Также он занял второе место в голосовании за звание MVP сезона.