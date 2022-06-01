Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 00:53

Эмбиид успеет восстановиться к новому сезону после операции

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид успешно перенес операцию на большом пальце правой руки. Игрок получил травму в первом раунде плей-офф, где «Сиксерс» обыграли «Торонто» (4-2).

Как сообщает The Athletic, 28-летний камерунец также прошел процедуру восстановления указательного пальца левой руки. Игрок должен успеть восстановиться к тренировочному лагерю перед новым сезоном.

В этом сезоне Эмбиид сыграл в 68 матчах НБА, набирая в среднем по 30,6 очка и 11,7 подбора. Также он занял второе место в голосовании за звание MVP сезона.

БК Филадельфия Севенти Сиксерс
0
Читайте также
Сын мафиозника организовал турнир по хоккейным дракам. Скоро в них будут участвовать тафгаи
Последний трофей для Месси? Придуман Суперкубок для сборных, Италия и Аргентина сыграют уже 1 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Юта» может обменять Гобера
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости