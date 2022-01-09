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28 очков Дюранта помогли «Бруклину» обыграть «Сан-Антонио»

22:45
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9 января «Бруклин» одержал победу над «Сан-Антонио» (121:119 ОТ) в матче регулярного сезона НБА. Игра прошла в Нью-Джерси.

В составе «Бруклина» 28 очков набрал Кевин Дюрант. У «Сан-Антонио» Лонник Уокер набрал 25 очков.

Баскетбол

НБА. Регулярный сезон

«Бруклин» — «Сан-Антонио» — 121:119 ОТ (32:32, 28:19, 31:38, 22:24, 8:6)

9 января. Нью-Джерси. «Barclays Center».

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