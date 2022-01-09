28 очков Дюранта помогли «Бруклину» обыграть «Сан-Антонио»
9 января «Бруклин» одержал победу над «Сан-Антонио» (121:119 ОТ) в матче регулярного сезона НБА. Игра прошла в Нью-Джерси.
В составе «Бруклина» 28 очков набрал Кевин Дюрант. У «Сан-Антонио» Лонник Уокер набрал 25 очков.
Баскетбол
НБА. Регулярный сезон
«Бруклин» — «Сан-Антонио» — 121:119 ОТ (32:32, 28:19, 31:38, 22:24, 8:6)
9 января. Нью-Джерси. «Barclays Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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