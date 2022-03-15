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«Бруклин» оштрафован на 50 тысяч долларов из-за Кайри Ирвинга

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бруклин» оштрафован на 50 тысяч долларов за то, что разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг зашел в раздевалку команды во время матча регулярного чемпионата НБА против «Нью-Йорка», сообщает The Athletic.

Клуб нарушил протокол по охране здоровья и безопасности. Игроку запрещено выходить на площадку в составе команды и посещать помещения арены.

Однако Ирвинг мог присутствовать на матче против «Никс» (110:107) в качестве зрителя.

Напомним, в начале сезона Ирвинга отстраняли от матчей и тренировок из-за отказа от вакцинации. Баскетболист до сих пор не сделал прививку от Covid-19.

Коронавирус
БК Бруклин Нетс
Кайри Ирвинг
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