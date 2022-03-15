«Кливленд» переиграл «Клипперс»

«Кливленд» переиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:111. Победитель определился в овертайме.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Кавальерс» Эван Мобли, набравший 30 очков.

«Клипперс» идут на 8-м месте в Западной конференции. «Кливленд» располагается на 6-й строчке в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «ЛА Клипперс» — 120:111 OT (33:27, 23:30, 31:24, 19:25, 14:5)

К: Мобли (30), Гарлэнд (24 + 13 передач), Окоро (20), Маркканен (17).

Л: Зубац (24 + 14 подборов), Коффи (19), Мэнн (18 + 10 подборов).