«Бруклин» объявил об обмене Джеймса Хардена

«Бруклин» на своем официальном сайте подтвердил переход в клуб MVP-2018 Джеймса Хардена.

31-летний защитник выступал ранее за «Хьюстон» на протяжении 8 лет.

В рамках обмена «Нетс» пришлось отдать форвардов Родиона Куруца, Торина Принса и Кариса Леверта, центрового Джарретта Аллена, 3 пика 1-го раунда (2022, 2024, 2026) и 4 права обмена пиками (2021, 2023, 2025, 2027).

Харден выступал за «Рокетс» с 2012 года. В составе клуба из Техаса Джеймс 8 раз вызывался на Матч звезд НБА, также он стал MVP в 2018 году и 6 раз попадал в первую символическую сборную по итогам сезона.