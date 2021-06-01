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The Athletic: Карри продлит контракт с «Голден Стэйт» на 4 года

18:56
Стефен Карри. Фото USA Today Sports
Стефен Карри. Фото USA Today Sports
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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в предстоящее межсезонье имеет право продлить контракт с клубом на 4 года и 215 миллионов долларов, утверждает The Athletic.

33-летний Карри может стать первым игроком в истории НБА, который подписал два подряд контракта на 200 или более млн долларов.

Карри является трехкратным чемпионом НБА. Он дважды признавался самым ценным игроком сезона.

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