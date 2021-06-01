The Athletic: Карри продлит контракт с «Голден Стэйт» на 4 года
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в предстоящее межсезонье имеет право продлить контракт с клубом на 4 года и 215 миллионов долларов, утверждает The Athletic.
33-летний Карри может стать первым игроком в истории НБА, который подписал два подряд контракта на 200 или более млн долларов.
Карри является трехкратным чемпионом НБА. Он дважды признавался самым ценным игроком сезона.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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