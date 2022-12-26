«Бостон» разгромил «Милуоки», Тэйтум набрал 41 очко

«Бостон» разгромил «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 139:118.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тэйтум, набравший 41 очко.

«Бостон» лидирует в таблице Восточной конференции, «Милуоки» потерпел третье поражение подряд и идет на второй строчке.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Бостон» — «Милуоки» — 139:118 (36:28, 26:33, 38:25, 39:32)

Б: Тэйтум (41), Браун (29), Уайт (12)

М: Адетокунбо (27), Холидей (23), Лопес (16)