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Форвард «Бостона» Тэйтум повторил рекорд результативности Кевина Дюранта

Иван Торопцев
Корреспондент
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Форвард «Бостона» Джейсон Тэйтум набрал 41 очко в матче регулярного чемпионата НБА против «Милуоки» (139:118).

24-летний американец стал самым молодым баскетболистом с 2010 года, которому удалось набрать 40 очков в игре, которая состоялась в Рождество. 12 лет назад это достижение покорилось Кевину Дюранту, который на тот момент выступал за «Оклахому».

Также Тэйтум в шестой раз за сезон-2022/23 преодолел отметку в 40 очков за игру и повторил свой персональный рекорд в НБА.

БК Бостон Селтикс
Кевин Дюрант
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