Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Лейкерс» обыграл «Бостон» с разницей в 1 очко

06:58
Теги:

«Лейкерс» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:95.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тэйтум, набравший 30 очков. Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис сделал дабл-дабл (27 очков+14 подборов).

В параллельной встрече «Сан-Антонио» проиграл «Мемфису» — 112:129.

НБА

Регулярный сезон

«Бостон» — «Лейкерс» — 95:96 (24:28, 25:24, 29:19, 17:25)

Б: Тэйтум (30), Браун (28), Тайс (14)

Л: Дэвис (27+14 подборов), Джеймс (21), Харрелл (16)

«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 112:129 (27:35, 29:29, 34:36, 22:29)

С: Уайт (18), Мюррэй (15), Олдридж (14)

М: Мелтон (20), Морант (19+11 передач), Андерсон (16)

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир