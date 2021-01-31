«Лейкерс» обыграл «Бостон» с разницей в 1 очко
06:58
«Лейкерс» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:95.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тэйтум, набравший 30 очков. Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис сделал дабл-дабл (27 очков+14 подборов).
В параллельной встрече «Сан-Антонио» проиграл «Мемфису» — 112:129.
НБА
Регулярный сезон
«Бостон» — «Лейкерс» — 95:96 (24:28, 25:24, 29:19, 17:25)
Б: Тэйтум (30), Браун (28), Тайс (14)
Л: Дэвис (27+14 подборов), Джеймс (21), Харрелл (16)
«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 112:129 (27:35, 29:29, 34:36, 22:29)
С: Уайт (18), Мюррэй (15), Олдридж (14)
М: Мелтон (20), Морант (19+11 передач), Андерсон (16)
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