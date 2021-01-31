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«Даллас» проиграл «Финиксу», потерпев пятое поражение подр

07:36
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«Даллас» проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:111.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Санз» Крис Пол, набравший 29 очков.

Для «Далласа» это поражение стало пятым подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Финикс» — 105:111 (28:29, 27:26, 27:22, 23:34)

Д: Дончич (29), Хардуэй (19), Коли-Стайн (14)

Ф: Пол (29+12 передач), Эйтон (18+17 подборов), Бриджес, Краудер (оба — 14)

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