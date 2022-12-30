Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:00

«Бостон» переиграл «Клипперс». Тейтум оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Бостон» на своем паркете переиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:110.

«Селтикс» одержали четвертую победу подряд. Форвард Джейсон Тейтум стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.

В другой встрече «Торонто» дома проиграл «Мемфису» — 106:119.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Клипперс» — 116:110 (27:26, 33:23, 24:36, 32:25)

Б: Тейтум (29 + 11 подборов), Браун (29), Смарт (17).

К: Леонард (26), Джордж (24), Пауэлл (19).

«Торонто» — «Мемфис» — 106:119 (20:30, 23:27, 32:36, 31:26)

Т: Сиакам (25 + 10 подборов), Трент (20), Ануноби (16), Барнс (14 + 10 подборов).

М: Брукс (25), Морант (19 + 17 передач), Бэйн (16), Джарен Джексон (15).

БК Бостон Селтикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Торонто Рэпторз
0
Читайте также
Спорил с Губерниевым и унижал Логинова. Как сейчас живет звездный критик россиян Мартен Фуркад
«Вашингтон» разгромил «Рейнджерс» в НХЛ: Овечкин не забил, а Шестеркин делал суперсейвы
Экс-премьер Украины указал на осведомленность США о разворовывании помощи Киеву
Суд приговорил убивших пенсионерку приезжих из Средней Азии к тюрьме
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Читатели немецкой Welt отметили изменение в поведении Зеленского после визита в Вашингтон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Индиана» обыграла «Кливленд», «Шарлотт» одержал победу над «Оклахомой»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости