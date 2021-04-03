«Бостон» обыграл «Хьюстон»

«Бостон» выиграл у «Хьюстона» в матче регулярного чемпионата НБА (118:102). «Рокетс» потерпели третье поражение кряду.

В другой встрече «Нью-Йорк» потерпел поражение от «Далласа» (86:99). «Маверикс» продлили победную серию до трех встреч.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Хьюстон» — 118:102 (33:25, 19:19, 30:26, 36:32)

Б: Тейтум (26), Фурнье (23), Браун (22 + 11 подборов), Р. Уильямс (20).

Х: Вуд (19 + 10 подборов), Брэдли (15), Портер (12).

Jayson Tatum and Evan Fournier guide the @celtics past Houston at home!



Tatum: 26 PTS, 5 3PM

Fournier: 23 PTS, 7 3PM

Jaylen Brown: 22 PTS, 11 REB

Robert Williams III: 20 PTS (9-9 FGM), 9 REB, 8 AST pic.twitter.com/7Jkah94hHp — NBA (@NBA) April 3, 2021

«Нью-Йорк» — «Даллас» — 86:99 (25:22, 21:27, 23:23, 17:27)

Н: Беркс (20), Рэндл (14 + 11 передач), Буллок (13).

Д: Дончич (26), Брансон (15), Порзингис (14).