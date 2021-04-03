«Бостон» обыграл «Хьюстон»
04:52
«Бостон» выиграл у «Хьюстона» в матче регулярного чемпионата НБА (118:102). «Рокетс» потерпели третье поражение кряду.
В другой встрече «Нью-Йорк» потерпел поражение от «Далласа» (86:99). «Маверикс» продлили победную серию до трех встреч.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Хьюстон» — 118:102 (33:25, 19:19, 30:26, 36:32)
Б: Тейтум (26), Фурнье (23), Браун (22 + 11 подборов), Р. Уильямс (20).
Х: Вуд (19 + 10 подборов), Брэдли (15), Портер (12).
«Нью-Йорк» — «Даллас» — 86:99 (25:22, 21:27, 23:23, 17:27)
Н: Беркс (20), Рэндл (14 + 11 передач), Буллок (13).
Д: Дончич (26), Брансон (15), Порзингис (14).
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