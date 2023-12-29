«Бостон» обыграл «Детройт» и продлил победную серию
«Бостон» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:122 ОТ. «Селтикс» одержали четвертую победу подряд.
Форвард Кристапс Порзингис стал самым результативным игроком встречи, набрав 35 очков.
Бостон лидирует в Восточной конференции с результатом 24-6. «Детройт» — последний (2-29).
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Детройт» — 128:122 OT (27:30, 20:36, 35:16, 26:26, 20:14)
Б: Порзингис (35), Тейтум (31 + 10 передач), Уайт (23).
Д: Каннингем (31), Айви (22 + 10 подборов), Богданович (17 + 12 подборов), Дюрен (15 + 14 подборов).
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