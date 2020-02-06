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Болельщик выиграл 10 тысяч долларов за попадание в кольцо с центра поля на матче НБА

10:28
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Болельщик «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл 10 тысяч долларов за точный бросок с середины площадки во время матча «Клипперс» против «Майами» (128:111) в регулярном чемпионате НБА. Во время одного из тайм-аутов фанат по имени Джоуи воспользовался возможностю исполнить бросок с центра поля и получить денежное вознаграждение за попадание.

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