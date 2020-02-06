Болельщик выиграл 10 тысяч долларов за попадание в кольцо с центра поля на матче НБА
10:28
Болельщик «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл 10 тысяч долларов за точный бросок с середины площадки во время матча «Клипперс» против «Майами» (128:111) в регулярном чемпионате НБА. Во время одного из тайм-аутов фанат по имени Джоуи воспользовался возможностю исполнить бросок с центра поля и получить денежное вознаграждение за попадание.
? HALFCOURT BINGO ?— LA Clippers (@LAClippers) February 6, 2020
Joey's going home $ 10,000 richer courtesy of @luckydayapp. pic.twitter.com/61jPQSSMmH