Томаш Саторански возвращается в «Вашингтон»

Чешский баскетболист Томаш Саторански расторг контракт с «Сан-Антонио», за который провел один матч и вернулся в «Вашингтон», сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

Регулярный сезон-2021/22 Саторански начал в составе «Нью-Орлеана». В 32 встречах чемпионата НБА в среднем набирал 2,8 очка и отдавал 2,4 результативной передачи.

В составе «Вашингтона» 30-летний баскетболист выступал с 2017 по 2019 год. В течение трех сезонов в столичном клубе разыгрывающий в среднем набирал 6,6 очка и и 3,7 результативной передачи.

«Вашингтон» после 60 матчей регулярного чемпионата НБА занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.