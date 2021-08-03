Дуайт Ховард согласился на возвращение в «Лейкерс»
Центровой Дуайт Ховард согласился вернуться в «Лейкерс», сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на агента баскетболиста, Кайса Хайдера.
Срок соглашения с 35-летним американцем не сообщается.
Free agent center Dwight Howard has agreed to return to the Los Angeles Lakers, his agent Qais Haider tells @TheAthletic @Stadium.— Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2021
В сезоне-2020/21 Ховард выступал за «Филадельфию», набирая в среднем 7 очков и 8,4 подбора за матч. Сейчас баскетболист является свободным агентом. Он уже выступал за «Лейкерс» в сезонах-2012/13 и 2019/20. В сезоне-2019/20 Ховард стал чемпионом НБА в составе команды из Лос-Анджелеса.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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