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Дуайт Ховард согласился на возвращение в «Лейкерс»

03:35
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Центровой Дуайт Ховард согласился вернуться в «Лейкерс», сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на агента баскетболиста, Кайса Хайдера.

Срок соглашения с 35-летним американцем не сообщается.

В сезоне-2020/21 Ховард выступал за «Филадельфию», набирая в среднем 7 очков и 8,4 подбора за матч. Сейчас баскетболист является свободным агентом. Он уже выступал за «Лейкерс» в сезонах-2012/13 и 2019/20. В сезоне-2019/20 Ховард стал чемпионом НБА в составе команды из Лос-Анджелеса.

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Иван Торопцев все материалы автора

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