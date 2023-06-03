Агент ответил на вопрос о будущем Леброна Джеймса

Агент форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса Рич Пол ответил на вопрос, останется ли игрок в НБА в следующем сезоне.

«Я тоже надеюсь, как и вы. Посмотрим», — приводит USA Today слова Пола, со ссылкой на Cleveland.com.

После вылета из плей-офф НБА на стадии финала Западной конференции Джеймс заявил, что ему предстоит хорошо подумать о своем будущем в баскетболе.

Ранее Bleacher Report сообщал, что 38-летний американец рассматривает вариант с завершением карьеры. Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания заявил, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс проведет в НБА еще два сезона.