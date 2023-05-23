Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 09:35

Источник: Леброн Джеймс думает над завершением карьеры

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Леброн Джеймс.
Фото USA Today Sports

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассматривает вариант с завершением карьеры, сообщает Bleacher Report со ссылкой на источник.

Отмечается, что лидер «Лос-Анджелеса» не уверен, будет ли в клубе в начале следующего сезона. «Лейкерс» вылетели из плей-офф НБА на стадии финала Западной конференции, разгромно проиграв «Денверу» — 0-4 в серии.

Контракт 38-летнего Джеймса рассчитан еще на два года, за которые он должен заработать 110 миллионов долларов. На последний сезон распространяется опция игрока.

Ранее Джеймс заявлял, что свой последний сезон проведет в одной команде с сыном — 17-летним Бронни Джеймсом.

баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
1
1
Читайте также
Абаскаль: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям, он будет наказан»
Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал редактора Nexta Романа Протасевича
Самолет рейса Сургут – Москва подал сигнал тревоги
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Йокич побил рекорд Чемберлена 1967 года по количеству трипл-даблов в одном розыгрыше плей-офф

Адам Сильвер: «Кармело Энтони — один из лучших игроков в истории НБА. Надеюсь, мы увидим его в Зале славы»
Новости
RSS RSS
Все новости