«Майами» обыграл «Денвер» и сравнял счет в финальной серии плей-офф НБА

«Майами» во втором матче финальной серии плей-офф НБА обыграл «Денвер» со счетом 111:108.

Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 41 очко и сделавший 11 подборов. У защитника «Хит» Гейба Винсента 23 очка.

Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет 8 июня в Майами и начнется в 3.30 мск.

НБА. Финал плей-офф. Второй матч

«Денвер» — «Майами» — 108:111 (23:26, 34:25, 26:24, 25:36)

5 июня. Денвер. «Ball Arena»

Счет в серии: 1-1.