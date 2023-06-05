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«Майами» обыграл «Денвер» и сравнял счет в финальной серии плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент
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«Майами» сравнял счет в финальной серии с «Денвером».
Фото USA Today Sports

«Майами» во втором матче финальной серии плей-офф НБА обыграл «Денвер» со счетом 111:108.

Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 41 очко и сделавший 11 подборов. У защитника «Хит» Гейба Винсента 23 очка.

Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет 8 июня в Майами и начнется в 3.30 мск.

НБА. Финал плей-офф. Второй матч

«Денвер» — «Майами» — 108:111 (23:26, 34:25, 26:24, 25:36)

5 июня. Денвер. «Ball Arena»

Счет в серии: 1-1.

БК Денвер Наггетс
БК Майами Хит
1
4
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