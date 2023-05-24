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Сегодня, 17:03

Инсайдер Чарания: «Леброн Джеймс проведет в НБА еще два года»

Руслан Минаев
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Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания заявил, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс проведет в НБА еще два сезона.

Ранее Bleacher Report сообщал, что 38-летний американец рассматривает вариант с завершением карьеры.

«По моим ощущениям, у Леброна осталось два года карьеры. Всего несколько месяцев назад он мог перенести операцию на сухожилии, которая завершила бы его сезон. На его плечах лежит слишком большая нагрузка, он вынужден тащить команду в каждом матче. Конечно, ожидается, что он продолжит играть. У него осталось два года по контракту с «Лейкерс». Будет очень удивительно, если он действительно завершит карьеру», — цитирует Чаранию Clutch Points.

После вылета из плей-офф НБА на стадии финала Западной конференции Джеймс заявил, что ему предстоит много подумать о своем будущем в баскетболе.

баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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