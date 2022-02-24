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Сегодня, 21:15

Агент Леброна назвал слухи об уходе игрока из «Лейкерс» абсолютно ложными

Анна Горшкова
Корреспондент

Информация о возможном уходе форварда Леброна Джеймса из «Лейкерс» является неправдой, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.

«Я разговаривал с агентом Леброна, Ричем Полом, и он сказал, что слухи об уходе Джеймса — нелепые и абсолютно ложные. Леброн Джеймс не уходит из «Лейкерс», он остается. Вопрос в том, как «Лейкерс» могут стать лучше? Вот почему я слышал, что они активно работали на рынке обменов», — сказал Чарания.

В этом сезоне Леброн сыграл 41 матч за «Лейкерс», набирая в среднем по 29,1 очка, 7,9 подбора и 6,5 передачи.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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