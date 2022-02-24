Агент Леброна назвал слухи об уходе игрока из «Лейкерс» абсолютно ложными
Информация о возможном уходе форварда Леброна Джеймса из «Лейкерс» является неправдой, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.
«Я разговаривал с агентом Леброна, Ричем Полом, и он сказал, что слухи об уходе Джеймса — нелепые и абсолютно ложные. Леброн Джеймс не уходит из «Лейкерс», он остается. Вопрос в том, как «Лейкерс» могут стать лучше? Вот почему я слышал, что они активно работали на рынке обменов», — сказал Чарания.
В этом сезоне Леброн сыграл 41 матч за «Лейкерс», набирая в среднем по 29,1 очка, 7,9 подбора и 6,5 передачи.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.
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