Агент Леброна назвал слухи об уходе игрока из «Лейкерс» абсолютно ложными

Информация о возможном уходе форварда Леброна Джеймса из «Лейкерс» является неправдой, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.

«Я разговаривал с агентом Леброна, Ричем Полом, и он сказал, что слухи об уходе Джеймса — нелепые и абсолютно ложные. Леброн Джеймс не уходит из «Лейкерс», он остается. Вопрос в том, как «Лейкерс» могут стать лучше? Вот почему я слышал, что они активно работали на рынке обменов», — сказал Чарания.

«I heard directly from Rich Paul that LeBron James isn't leaving the Lakers.. this team just doesn't look it has the young legs that they need to have & they have been very active in the trade market» ~@ShamsCharania#PatMcAfeeShowLIVE #LakeShow pic.twitter.com/BZEAMM6Zkb — ??at McAfee (@PatMcAfeeShow) December 22, 2021

В этом сезоне Леброн сыграл 41 матч за «Лейкерс», набирая в среднем по 29,1 очка, 7,9 подбора и 6,5 передачи.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.