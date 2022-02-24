Кемба Уокер не будет играть за «Нью-Йорк» до конца сезона

«Нью-Йорк» сообщил, что разыгрывающий Кемба Уокер не будет выступать за команду до конца сезона-2021/22 в НБА.

«Мы полностью поддерживаем решение Кембы прекратить тренировки до конца сезона и использовать это время для подготовки к следующему сезону. Долгосрочный успех Уокера на площадке остается нашим приоритетом», — говорится в заявлении «Никс».

Statement from New York Knicks President Leon Rose on Kemba Walker pic.twitter.com/n0dpbJd2zl — NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) February 23, 2022

Уокер перешел в «Нью-Йорк» летом 2021 года на правах свободного агента, заключив с командой контракт на 2 года. В нынешнем сезоне 31-летний американец провел 37 матчей за «Никс», набирая в среднем 11,6 очка, 3,5 передачи и 3,0 подбора.