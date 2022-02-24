«Филадельфия» объявила о подписании 10-дневного контракта с Уилли Коули-Стайном
«Филадельфия» подписала 10-дневного контракта со свободным агентом Уилли Коули-Стайном, сообщается на сайте клуба.
28-летний центровой будет выступать за «Сиксерс» под номером «00».
Коули-Стайн был отчислен из «Далласа» 15 января. В нынешнем сезоне он провел за команду 18 матчей, набирая в среднем 1,9 очка и 2,1 подбора.
Баскетболист был выбран на драфте-2015 под 6-м номером. Ранее он выступал за «Сакраменто», «Голден Стейт» и «Даллас».
Новости