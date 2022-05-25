Адетокунбо, Дончич, Йокич, Букер и Тейтум вошли в первую пятерку сборной сезона НБА
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала символические сборные сезона-2021/22.
Первая пятерка: Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Лука Дончич («Даллас»), Никола Йокич («Денвер»), Девин Букер («Финикс») и Джейсон Тейтум («Бостон»).
Вторая пятерка: Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Джа Морэнт («Мемфис»), Кевин Дюрэнт («Бруклин»), Стефен Карри («Голден Стэйт») и Демар Дерозан («Чикаго»).
Третья пятерка: Карл-Энтони Таунс («Миннесота»), Леброн Джеймс («Лейкерс»), Крис Пол («Финикс»), Трэй Янг («Атланта») и Паскаль Сиакам («Торонто»).
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