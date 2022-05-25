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Сегодня, 06:55

Адетокунбо, Дончич, Йокич, Букер и Тейтум вошли в первую пятерку сборной сезона НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала символические сборные сезона-2021/22.

Первая пятерка: Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Лука Дончич («Даллас»), Никола Йокич («Денвер»), Девин Букер («Финикс») и Джейсон Тейтум («Бостон»).

Вторая пятерка: Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Джа Морэнт («Мемфис»), Кевин Дюрэнт («Бруклин»), Стефен Карри («Голден Стэйт») и Демар Дерозан («Чикаго»).

Третья пятерка: Карл-Энтони Таунс («Миннесота»), Леброн Джеймс («Лейкерс»), Крис Пол («Финикс»), Трэй Янг («Атланта») и Паскаль Сиакам («Торонто»).

БК Бостон Селтикс
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Даллас Маверикс
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Милуоки Бакс
БК Чикаго Буллз
Леброн Джеймс
Лука Дончич
Никола Йокич
Яннис Адетокунбо
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