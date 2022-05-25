Главный тренер «Голден Стейт» о стрельбе в начальной школе: «Когда мы что-то будем делать?»

Главный тренер «Голден Стейт» высказал свое мнение о стрельбе в начальной школе города Ювалд, штат Техас.

«Я не хочу говорить о баскетболе, с нашей командой ничего не случилось. В 400 милях отсюда произошла стрельба в школе, были убиты дети и учитель, около 10 дней назад было массовое убийство темнокожих людей в супермаркете города Баффало, стрельба в церкви в штате Калифорния, теперь убиты дети в школе. Когда мы что-то будем делать? Я устал приходить сюда и выражать соболезнования убитым горем семьям, я устал от тишины», — сказал тренер Стив Керр на пресс-конференции перед четвертым матчем 1/2 финала плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Далласом».

Также главный тренер «Голден Стэйт» выступил за ужесточение контроля над оружием:

«Есть 50 сенаторов, которые отказываются голосовать за ужесточение контроля над оружием, они это делают по одной причине — чтобы удержаться у власти. Я спрашиваю вас: вы ставите свое стремление к власти выше жизней наших детей, стариков, работников церкви? Мы не можем оставаться немыми, не можем просто сидеть здесь и ограничиться минутой молчания. Необходимо понимать, что мы, 90% населения США, вне зависимости от политических предпочтений, хотим, чтобы контроль за оборотом оружия был усилен, а они не хотят, потому что стремятся удержать власть», — сказал Стив Керр.

24 мая губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил о гибели 14 учеников начальной школы и учителя города Ювалд. Стрельбу в школе устроил 18-летний Сальвадор Рамос. Среди жертв — 18 детей и трое взрослых.

«Даллас» одержал победу в домашнем матче против «Голден Стэйт» (119:109). Следующая игра между командами пройдёт 27 мая.